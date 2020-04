Coronavirus: Mil camas más en la Villa Panamericana

El ministro de Salud, Víctor Zamora, llegó hasta Villa El Salvador para confirmar la utilización de dos torres adicionales. Mil camas más se habilitarán en la Villa Panamericana para pacientes Covid-19. Esta medida permitirá la hospitalización y observación de pacientes estables.

La Villa Panamericana tiene actualmente 900 camas para personas que requieren hospitalización por COVID-19, de las cuales 600 ya se encuentran ocupadas. Debido al aumento de la demanda, se implementarán mil camas más para hospitalización tradicional.

“En la Villa Panamericana no hay distingo si el paciente tiene Seguro Social de Salud, SIS, seguro privado, si pertenece a la policía, es minero, es de la clase A o B o no tiene ningún seguro. Aquí todos son tratados de manera igual porque lo más importante es prevalecer el derecho a la salud y que no se compliquen innecesariamente o contaminen a otros miembros de su familia. Acá se resguardan a los pacientes hasta que terminen su cuarentena”, señaló.

Adelantó que se seguirán aumentando los lugares de alojamiento, puesto que el distanciamiento social es la principal estrategia para enfrentar la pandemia.

Por su parte, la presidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, precisó que en la Villa Panamericana se atienden no solo pacientes que son derivados de los hospitales, también personal del Inpe, de la Policía Nacional del Perú, los hoteles y personas que querían retornar a sus regiones a pie en la Carretera Central y dieron positivo en la prueba Covid-19.