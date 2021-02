Continúan los problemas de vacunación en el Rebagliati

Lamentable. Las quejas por parte del personal médico en el Hospital Rebagliati no se detienen y algunos trabajadores de áreas COVID-19 continúan expresando su malestar por no figurar en el padrón que recibirá la vacuna de Sinopharm. Ante esta situación, el vocero del Seguro Social de Salud (EsSalud), Hernán Ramos, tuvo que pronunciarse y señaló que no existe ningún caso de vacunación a algún personal administrativo en lugar de los que verdaderamente lo necesitan.

Vocero del nosocomio asegura que ningún administrativo ha recibido la dosis en lugar de un médico

El funcionario aclaró que sólo se puede aplicar la inmunización a aquellos que se encuentren en el padrón aprobado por el Ministerio de Salud (Minsa). “Hasta el momento no hemos detectado, por lo menos en el Rebagliati, ningún personal administrativo que haya sido vacunado. Obviamente nosotros siempre estamos diciendo a los colegas que si conocen de algún caso lo puedan comunicar, lo vamos a revisar y vamos a tener las medidas del caso”, dijo.

Debido a estos últimos acontecimientos, Ramos enfatizó que EsSalud decidió revisar una vez más el documento y contrastarlo con la información de cada gerente de red y otras autoridades ante los reclamos registrados el último 10 de febrero. Finalmente dijo que aquellos profesionales médicos que no hayan sido incluidos, deberán esperar al segundo lote de llegada de las vacunas este sábado.