Conozca qué zonas de Lima fueron declaradas como intangibles

El Consejo Metropolitano de Lima decidió declarar intangible el Centro Histórico de Lima, por lo cual quedarán prohibidas las concentraciones

A raíz de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte que se sucitaron en el centro de Lima, el burgomastre, Rafael López Aliaga anunció el pasado 30 de enero que, el lugar pasaría a ser una zona intangible.

“Vamos a declarar (el Centro de Lima) zona intangible absolutamente, no más plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, no se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado, pero en Lima no son bienvenidos esta gente que viene a destrozar”, indicó López Aliaga.

Por ello, el Consejo Metropolitano de Lima decidió declarar intangible el Centro Histórico de Lima, por lo cual quedarán prohibidas las concentraciones “que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública”.

[LEE: https://larazon.pe/violentas-protestas-producirian-perdidas-de-600-millones-de-dolares-en-turismo/]

[LEE MÁS: https://elmen.pe/gas-natural-llegaria-a-2-millones-de-familias-a-fines-del-2023/]

ZONAS INTANGIBLES

La extensión de terreno declarado intangible es de 10.32 kilómetros cuadrados y comprende: la avenida Alfonso Ugarte, la Vía de Evitamiento, los jirones El Aguila y Cecilia del Risco, las avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, la calle París, la avenida Nicolás Ayllón, la Vía Expresa Grau, el Paseo de la República, y las avenidas 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica.

Cabe señalar que, en esta zona se encuentran el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, las plazas de Armas, San Martín, Bolívar, 2 de Mayo y Ramón Castilla; el Congreso de la República, la Alameda de los Descalzos, el cuartel militar Barbones, los hospitales Almenara, María Auxiliadora y Arzobispo Loayza, y el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, entre otros inmuebles.

SI DESEA PUEDE LEER LA SIGUIENTE NOTA: