Cómo reclamar pensión de alimentos para tus hijos

Lograr el cobro efectivo de una pensión de alimentos se ha convertido en un verdadero vía crucis para algunas madres de familia. La Agencia Andina conversó con un abogado de familia y estas fueron las recomendaciones para lograr que el caso no se archive y los deudores cumplan finalmente con asistir económicamente a sus hijos.

Ernesto Martínez explicó que hay dos vías para demandar una pensión de alimentos: la conciliación y el Poder Judicial.

“Se procede a la conciliación cuando creo que mi pareja puede pagar un monto, vamos a un centro de conciliación y definimos el monto. Cuando esta vía no se abre, puedo acudir al Poder Judicial en calidad demandante y será un juez quien fije el monto de acuerdo con las necesidades de los menores y las posibilidades del demandado”, comentó el especialista.

¿Qué hago si no quiere pagar?

Si hay un acta de conciliación y esta no se cumple, la demandante puede iniciar la ejecución de acta ante un juez para que requiera el pago de lo indicado en ella. Es como si se tratara de un cheque a cobrar. En este caso, el juez no va a admitir justificación de que perdí el trabajo, estoy enfermo. Solo dará un plazo para que se ponga al día, de lo contrario se procederá a embargar bienes, ahorros, etc. de denunciado.