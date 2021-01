Comedores de populares piden aumentar presupuesto

La inmovilización social obligatoria en Lima y nueve regiones más del Perú paralizarán la actividad económica. En esa línea, la coordinadora de los comedores populares, Olga Mamani, pidió al Gobierno Central un incremento de presupuesto de un 50 % para poder afrontar la cuarentena para combatir el coronavirus.

La dirigente reveló que durante la pandemia los comedores aumentan exponencialmente su demanda y no se dan abasto para atender a todos. Detalló que comedores que antes atendían a 100 personas, pero ahora cocinan para 150. En otros casos, atendían a 80 personas y ahora tienen una demanda de 140. “No podemos, no alcanza el presupuesto“, señaló.