Christian Domínguez aclara detalles sobre su conversación con Christian Cueva

Christian Domínguez respondió a las declaraciones de Christian Cueva, quien aseguró haber conversado con el cantante para obtener su respaldo en su relación con Pamela Franco.

Si bien Domínguez confirmó que tuvieron una charla, aclaró que esta se enfocó exclusivamente en asuntos relacionados con su hija, fruto de su relación con Franco.

«Tuvimos una reunión y hablamos netamente de mi hija. Muchos han entendido que habló conmigo para darle la bendición, pero esa historia no es cierta», explicó Domínguez a Panamericana TV.

El líder de la Gran Orquesta Internacional afirmó que le pidió a Cueva manejar el acercamiento con su hija de forma progresiva para proteger su bienestar emocional. «Le dije que vaya poco a poco, algo progresivo, por un tema emocional. Hablamos de otros temas, pero siempre relacionados con mi hija», reiteró.

No obstante, Domínguez expresó su descontento porque Cueva hiciera pública la conversación. «Esto debió mantenerse en privado, pero por algún motivo él lo mencionó», comentó. También aseguró que no opinará sobre la relación entre Cueva y Franco, priorizando la estabilidad de su hija.

Christian Cueva y su vínculo con Pamela Franco

Christian Cueva reveló que su relación con Pamela Franco comenzó a consolidarse tras su separación de Pamela López, su aún esposa, en junio de 2024. Durante la Copa América, que llevó a la selección peruana a Estados Unidos, retomaron contacto, inicialmente como amigos. «En octubre ya tuvimos una comunicación más fluida. Vivo con ella, tratamos de estar tranquilos y queremos hacer las cosas bien», mencionó Cueva en el programa Andrea.

El futbolista aseguró que lo primero que hizo fue hablar con Domínguez para abordar la situación de manera respetuosa. Sin embargo, tras su retorno a Perú, Cueva se enfrentó a una serie de problemas legales, incluyendo una denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por Pamela López, respaldada con material audiovisual.

Conflictos legales entre Cueva y Pamela López

Tras anunciar su separación, López acusó a Cueva de abandono de hogar y solicitó una manutención mensual de 40 mil soles para sus hijos. El futbolista presentó una demanda de ofrecimiento de pago, proponiendo 25 mil soles, argumentando que su situación económica actual no le permite asumir la cifra solicitada. «Ya no soy el jugador que estuvo en Arabia, mi realidad es otra. Pasé un año sin cobrar sueldo», explicó.

Además, Cueva afirmó que cubre gastos educativos, médicos y del servicio doméstico, pero que evita transferir directamente a López debido a desconfianza sobre el uso del dinero. Según él, ha intentado conciliar desde julio, pero no ha logrado un acuerdo. «Lo único que pido es el divorcio, pero no se me da esa oportunidad», expresó.