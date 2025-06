China y EE. UU. vuelven al punto cero tras guerra comercial

Administración Trump vuelve a retroceder. Según The New York Times, ambas potencias revirtieron algunas medidas tomadas en mayo tras la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense.

Estados Unidos y China habrían desescalado su guerra comercial. De acuerdo al The New York Times, funcionarios de ambos países lograron un acuerdo en la madrugada del miércoles en Londres. La partes se habrían comprometido a revertir algunas medidas impuestas en los últimos meses.

A pesar del avance, aún no es garantizado que estas decisiones se mantengan en el futuro, como ha sucedido. En ese sentido, incluso si el acuerdo se mantiene, significa que la situación se vuelve al punto inicial, antes de que el presidente Donald Trump aumentara los aranceles al gigante asiático.

“Parece que estamos negociando en círculos”, indicó Myron Brilliant, asesor principal en DGA-Albright Stonebridge Group y exvicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de EE. UU. “Escalas, desescalas”, agregó. “Al final del día, no hemos avanzado realmente”.

Lo que es seguro, de acuerdo al diario estadounidense, es que los aranceles se mantendrán, mientras que se podrían revertir las políticas que ambas potencias tomaron en mayo.

Por un lado, se espera que el país asiático flexibilice las restricciones sobre la exportación de minerales, las cuales afectan a fabricantes estadounidenses. Por otra parte, el país norteamericano suavizará los límites a sus exportaciones de tecnologías, así como la amenaza de cancelar visas a estudiantes chinos.