‘Chibolín’ en escándalo de pago de coimas

Russell Robles, abogado del conductor contó que le dió dinero para sobornar juez supremo.

Andrés ‘Chibolín’ Hurtado, sigue envuelto en polémicas al ‘destaparse’ un intento de soborno contra el juez que revisa su caso. Robles se sumó a la defensa de Hurtado en diciembre del año pasado buscando su excarcelación.

Lamentablemente su abogado no logró el cometido por lo que el día 9 de enero del presente año, Chibolín anunció que ya no sería más su abogado. Luego de perder la apelación para salir de prisión, su exbagodao no hizo más. Por lo que reatificó a Elio Riera como su abogado de confianza quién lleva los otros casos por corrupción y lavado de activos en los que está inmerso su cliente.

Luego de estos sucesos, Russell Robles hizo una importante declaración sobre un dinero que le dió para que ‘aceitara’ al juez y logre su salida de prisión. Esta confesión inicará una nueva investigación penal. Este testimo es base solida.

Los fiscales Ronald Márquez y Nuri Crisóstomo recibieron a Russell Robles en sus oficinas, ubicadas en el cuarto piso de la sede fiscal situada entre las calles Santa Rosa y Lampa en el Centro de Lima. No estaban preparados para lo que iban a escuchar.

Robles se confesó alegando que había incurrido en un delito y se sentía responsable. Lo que señaló fue que ‘Chibolín’ le entregó US$20,000 y otros S/12,500 para que sobornara al juez Checkley y así este lo liberara antes de la Navidad de 2024.

En su desesperación por dejar el penal de Lurigancho, donde cumple 18 meses de prisión preventiva, cambió multiples veces de abogados que le puedan conseguir esa salida. William Paco Castillo, por ejemplo, fue uno de ellos.