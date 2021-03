Cevicherías perderían un 40% de ingresos en Semana Santa

Hace unos días atrás el Gobierno Central anunció que durante la semana santa, todo el Perú deberá cumplir una cuarentena para evitar posibles contagios de coronavirus. Sin embargo, esta medida golpearía duramente a los restaurantes y hospedajes. La Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú (Armap), señaló que esta situación generaría una pérdida del 40% de la facturación del segundo trimestre para las cevicherías. Esa fecha representa un 10% de los ingresos que registran estos locales de comida marina al año.

“Estamos bastante preocupados, la gente no va a poder viajar en estas fechas, ni ir a los restaurantes. Si bien en estos cuatro días podemos hacer delivery, los ingresos que derivan de la comercialización por este canal no son suficientes y no justifican nuestra operación”, comentó Javier Vargas, presidente de Armap.