César Acuña es un fantasma en el Gobierno Regional

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, vuelve a ser noticia. Esta vez, al revelar que trabaja por el Gobierno Regional de La Libertad solo dos horas diarias. Pese a que es un cargo público de tiempo completo, aseguró que cumplir con ello “es bastante”. Sin embargo, si le ocupa tiempo para ordenar a su bancada en blindar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ante pedido de destitución en el Congreso.

Durante una entrevista, resaltó la labor de su equipo y aunque aseguró que con él “no hay horario”, reveló que él llega a las 20 horas y trabaja hasta las 22 horas.

“Estamos tranquilos. Yo estoy muy contento con el equipo que he conformado, trabajan muy bien, trabajan a mi ritmo, porque trabajar de las 24, 20 horas es bastante. Conmigo no hay horario, tú eres testigo de que yo llego a las ocho de la noche y trabajamos hasta las diez de la noche; eso no se trabaja en ninguna región”, mencionó en el programa La Hora de la Región.

Aunque podría tratarse de un desliz, dado que la oratoria no es su fuerte, lo cierto es que los cálculos tampoco cuadran. Si bien podría considerarse que quiso decir que trabajaban “20 de las 24 horas” y que ingresa a las 08:00 y se va a las 22:00, ello haría un total de 14 horas, seis menos de las que supuestamente hace.

En otro momento de la entrevista, reconoció que no se enfocó en adoptar medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana en su región, la cual reportó 351 crímenes en 2023 y siete víctimas mortales en lo que va del 2024.

“No haber priorizado lo más que se haya podido en el tema de seguridad. Debía ponerle más esfuerzo, más pasión, debería dedicarme más. Podría reconocer que ha faltado liderar el tema de seguridad (…) Me ha faltado liderar el tema de seguridad”, indicó.

“Tengo que cumplir con lo que me corresponde, soy el gobernador y represento a los 2 millones de liberteños. Yo soy el que tengo que hablar por ellos”, acotó el también presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).