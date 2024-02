Cauteruccio, nuevo jugador de Cristal, podría ser demandado por Independiente.

Según lo informado por el medio argentino TyC Sports, en noviembre del año pasado, el técnico de Independiente, Carlos Tevez, comunicó a Cauteruccio que no entraría en sus planes. Ante esta situación, el delantero uruguayo presentó un reclamo, exigiendo al club el pago de su sueldo correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, así como premios pendientes. Los dirigentes del club argentino respondieron indicando que los montos reclamados por Cauteruccio habían sido depositados mediante dos cheques enviados a Futbolistas Argentinos Agremiados.

Sin embargo, Cauteruccio expresó su descontento, afirmando: “Independiente me debe dinero. De acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo de trabajo, el 14 de diciembre me declaré libre debido a la falta de pago. Tras presentar la intimación y no recibir respuesta en 48 horas, me consideré en libertad”. Basándose en esta argumentación, el delantero uruguayo firmó su contrato con Sporting Cristal sin tener en cuenta su vínculo con Independiente, el cual estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. El club argentino rechazó los argumentos del futbolista y ahora exige que pague la millonaria cláusula.

“El jugador se marchó declarándose despedido por falta de pago, lo cual no ocurrió, Independiente cumplió. Por lo tanto, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares y el club le reclamará eso”, confirmó el Secretario General de Independiente, Daniel Seoane, el pasado 6 de enero.

Actualmente, Martín Cauteruccio ha destacado en Sporting Cristal, marcando cinco goles en dos partidos de la Liga 1 (tres ante ADT y dos frente a Sport Boys). Ahora, la incógnita es si Cristal continuará utilizando a Cauteruccio o lo relegará para evitar mayores problemas legales con FIFA o Independiente de Avellaneda.

