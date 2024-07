Caso Rolex: aprueban informe de denuncia hacia Dina Boluarte

La medida impuesta se llevará a cabo por mayoría de votos.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual estuvo dirigida por Lady Carmones, admitió con 17 votos a favor y tan solo 2 en contra además de 2 abstenciones, dar por iniciado el trámite contra Dina Boluarte sobre el Caso Rolex. Esto se dará con previa autorización del Ministerio Público luego de una ardua votación que tuvo como resultado final todo esto que se menciona previamente.

El pasado 1 de Junio, el Fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, dijo de que el Congreso de la República no podrá acusar contra la presidenta en caso se decidiese admitir este tema. Sin embargo, afirmó de que “lo que hicieron fue presentar una denuncia constitucional que se reservará hasta que la señora cumpla con su labor. A partir de ahí, recién se empezarán con los trámites”, dijo Villena de forma tajante y directa.

Lee También:

Posteriormente, Alberto Otárola se pronunció en sus redes sociales diciendo: “Nadie que me conozca, me imaginaría recogiendo cajas con relojes bamba”. Con esta declaración, niega rotundamente estar implicado en la supuesta compra de relojes Rolex falsificados. Sin embargo, la cosa no quedó ahí debido a que siguió con la postura de mantenerse al margen afirmando que “No tiene ni arte ni parte del caso Rolex. Nadie que me conozca me imaginaría repartiendo cajas con relojes bambas. Es un típico psicosocial que utiliza reglaje en mi contra. Al final se sabrá la verdad de todo”, finalizó.

Haciendo referencia a este caso, Otárola escribió dicho post debido a que ayer una persona aseguró haberlo visto apoyando al ex jefe del Gabinete diciendo tener siete réplicas rolex que él le habría dado. Ante ello, se generó un escándalo y precisamente en medio de toda esta coyuntura en contra de Dina Boluarte.

También se dijo que estos artículos fueron comprados en Panamá por intermedio del exdirector de la Digimin, Martín Gonzales. Como bien se sabe, el Caso rolex estalló en Marzo del presente año y gira en torno al presunto préstamo de tres relojes de la referida marca suiza. Estos, al mismo tiempo, podrían ser regalos que aparentemente Wilfredo Oscorima le habría obsequiado a Dina Boluarte a cambio de obras para la región.