Candidato a gobernador regional de Ucayali en problemas

El candidato a gobernador regional de Ucayali por Podemos, César Gonzales Tuanama habría sido acusado de no pagar la cuota de alimentos para su hijo de 15 años, reveló el portal de investigación OjoPúblico hace un tiempo, cuando el cuestionado personaje se desempeñaba como congresista.

Según informó el citado medio de comunicación, el Segundo Juzgado Unipersonal de Ucayali habría citado a finales del 2020 a Gonzales Tuanama para un juicio por incumplimiento de la cuota alimentaria de su hijo de 15 años.

Dicha pensión habría sido determinada por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Coronel Portillo el año 2011, después de una conciliación. Según el documento del Segundo Juzgado Unipersonal de Ucayali, al que tuvo acceso OjoPúblico, correspondía -dice- un proceso contra Gonzales Tuanama por ser presunto autor del delito contra la familia, al incumplir la obligación alimentaria en agravio de su hijo.

El documento señalaría que, de no asistir a la audiencia, el legislador por Ucayali y expresidente de la Comisión de Ética del Congreso sería declarado reo contumaz. En el caso de recibir una sentencia con pena efectiva, Gonzales cumpliría con la misma una vez que el Congreso de la República proceda con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

“El proceso penal se realiza porque ya se cometió el delito y el juez dictará una sentencia. Excepcionalmente se puede llegar a una terminación anticipada, que obliga al señor a pagar como indica el mandato judicial y evitar una pena efectiva. Sin embargo, no quedaría eximido de antecedentes penales”, informó OjoPúblico.

Al ser consultado por OjoPúblico sobre el juicio en su contra, Gonzales Tuanama aseguró que había cumplido con el pago de la asignación mensual para su hijo.

Esta, indicó, era de 350 soles según la orden del juez. Pero, él mismo decidió incrementar el pago a 1.500 soles. “Hay un tema de violación procesal porque no me citaron a la audiencia de control, pese a que mi domicilio laboral es el Congreso de la República. No comprendo la razón de este proceso”, habría dicho.