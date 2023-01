Cae el abastecimiento de huevos en el sur y su precio se eleva

Alex Jerí, representante de la Asociación de Avicultores del Sur, alertó un incremento en el precio de los huevos al sur del Perú; porque cada vez es más difícil llegar a estas regiones; además, el costo de producción se elevó por la falta de soya.

“La gente en el sur está sufriendo con precios altísimos que no están al alcance de la población en general. Simplemente no hay abastecimiento porque no se puede mover”, explicó.

Los bloqueos no solo impiden que las cargas lleguen a las regiones del sur, también evitan el ingreso al país de los camiones cargados de soya provenientes de Bolivia. Esto generó una escasez en uno de los productos principales para alimentar a las gallinas de postura.

Para complementar el alimento balanceado y reemplazar la soya, los productores usan pasta de algodón y de girasol, pero no da los complementos suficientes. La harina de pescado sería un buen sustitutorio, pero cada saco está a US$ 2 600 la tonelada.