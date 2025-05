Buzzcocks trae el punk a suelo peruano

Una de las mejores noticias para los seguidores del punk rock: Buzzcocks visita el Perú por primera vez. Una de las bandas pioneras del punk rock inglés llega a Lima este 31 de mayo para dar un concierto en el Yield Rock de Plaza San Martín, en un show íntimo y con capacidad limitada, a cargo del guitarrista Steve Diggle y compañía.

La banda nacida en Bolton (Inglaterra) a fines de los años setenta, y considerada como una de las grandes influencias de la escena musical de Manchester, llega a Lima para descargar su arsenal de éxitos, repasando material de todos sus trabajos, desde Another Music in a Different Kitchen hasta el Sonics in the Soul lanzado el 2022.

BUZZCOCKS, que ha sido referencia para importantes bandas y artistas como The Libertines, Green Day, The Offspring, entre otros, estará compartiendo escenario este 2025 con Sex Pistols y The Stranglers en diversos festivales. Informes en Ticketmaster.