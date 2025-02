Busca acuerdo nuclear con Irán

Donald Trump dijo que espera no recurrir a un ataque armado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer su disposición a negociar con el régimen de Irán para frenar su programa nuclear, asegurando que prefiere esta opción a un ataque militar. “Me gustaría alcanzar un acuerdo con Irán sobre la no proliferación nuclear. Lo preferiría a bombardearlos por todas partes”, señaló a The New York Post.

Trump dijo que su objetivo es impedir que la República Islámica se convierta en una potencia nuclear y sostuvo que su gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo. “No quiero decirles lo que haré si no aceptan, pero creo que acabarán muy contentos si lo hacen”, agregó.

Recordemos, que en 2018, durante su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 por el entonces presidente Barack Obama. La salida de Washington desestabilizó el pacto, que permitía a Teherán acceder a los mercados internacionales a cambio de restricciones en su programa nuclear.

En el marco del conflicto en Medio Oriente, el presidente sugirió que un acuerdo con Irán podría evitar un enfrentamiento con Israel, que ha llevado a cabo ataques contra objetivos iraníes en respuesta a las tensiones en la región. “Si llegáramos a un acuerdo, Israel no les bombardearía”, afirmó, sin ofrecer más detalles sobre un posible proceso de negociación.