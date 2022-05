Bruno Pacheco ahora llora y jura es inocente

El exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, contactó al abogado Walter Ayala para que asumiera su defensa legal por el caso Puente Tarata. Así lo reveló anoche el también exministro de Defensa.

Exministro de Defensa, Walter Ayala, contó que el exsecretario presidencial le ha dicho que está limpio

En declaraciones a Canal N, Ayala, quien encabezó el Mindef desde julio hasta noviembre de 2021, reveló que dicha comunicación se produjo antes del 28 de marzo del presente año, fecha desde que Pacheco está prófugo de la justicia.

Según el exministro de Defensa, Pacheco – entre lágrimas – juró por su madre que es inocente en el caso de presuntas irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata III.

“Yo he hablado con Bruno Pacheco, él me pidió que sea su abogado. Me ha jurado por su mamá, llorando, que él es inocente […]. Hablé con él antes de que pase a la clandestinidad”, narró.

Leer también [Castillo asegura que él no es el problema]

Sin embargo, Ayala dijo que no aceptó asumir la defensa legal del exfuncionario al tratarse de un caso “mediático” y “politizado”, además del desgaste que implica otorgar entrevistas a los medios de comunicación sobre el caso en mención.

“No acepté porque es un tema mediático y politizado. Además, es desgaste salir en los medios de televisión, pero le recomendé al (abogado) William Paco Castillo para que lo defienda”, detalló.

Finalmente, el exintegrante del Ejecutivo afirmó que “debe ser muy estresante” andar en la clandestinidad, por lo que exhortó a Bruno Pacheco a entregarse a las autoridades.

“Le diría que se entregue, debe ser muy estresante para esta persona estar día y noche que suene el techo y uno piensa que es la policía, el señor debe estar pasándola bien mal”, puntualizó.