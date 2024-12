Boluarte: «No fue una intervención estética»

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se manifestó tras un mensaje de la Nación en donde indicó que nunca fue a Mikonos.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, confirmó que se sometió a una intervención quirúrgica en el mes de junio del año pasado, sin embargo, mencionó que “no fue una intervención estética«.

«Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta«, añadió.

Sin embargo, al insistir que esta intervención no le generó ningún tipo de incapacidad con el fin de ejercer su función, la jefa de Estado recordó que, durante ese periodo, suscribió noventa y un normas. «La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta”, señaló.

Cabe señalar que, la mandataria mencionó que cuando el Ministerio Público “se digne” en citarla debido a la investigación que le inició por el presunto abandono de cargo, renunciará “voluntariamente” a su derecho de confidencialidad médica y entregará su historial médico con el que pretende demostrar su versión.