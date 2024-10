Bolivia activa alerta migratoria contra Evo Morales y abre investigación por corrupción

El exmandatario enfrenta múltiples denuncias, incluyendo un caso de embarazo de una menor de edad durante su gestión.

La Fiscalía General de Bolivia ha ordenado activar una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, mientras se inicia una nueva investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a su administración. Esta medida responde a una denuncia presentada por los exdiputados Amilcar Barrar y Yesenia Yarhuri, quienes acusan a Morales de irregularidades en el manejo de fondos estatales y contratos millonarios.

La denuncia se centra en la administración del programa conocido como Fondo Indígena, así como en contratos con la empresa china CAMC, cuyo vínculo con Morales ha generado controversia. Según los exparlamentarios, el daño económico al Estado podría ascender a mil millones de dólares, monto que deberá ser investigado por el Ministerio Público.

Este caso se suma a una serie de denuncias recientes contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre ellas, una de las más resonantes es la acusación de que Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años, resultando en un presunto embarazo en 2016, cuando él tenía 57 años. La Fiscalía Departamental de Tarija investiga el caso, el cual incluye cargos por trata y estupro, y también señala a los padres de la víctima como cómplices.

A pesar de haber sido citado a declarar la semana pasada, Morales no se presentó ante las autoridades. Ante esta situación, la fiscal encargada del caso, Sandra Gutiérrez, señaló que se está considerando la emisión de una orden de captura. “La ley es para todos. Si no se presentan a declarar, se emite el mandamiento correspondiente”, declaró Gutiérrez. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se ha confirmado si la orden fue finalmente emitida.

En respuesta a la posible aprehensión del exmandatario, sus seguidores han levantado barricadas en diversas rutas del país. Organizaciones campesinas, afines a Morales, anunciaron que las medidas de protesta buscan “resguardar la libertad” de su líder. Durante este lunes, se reportaron bloqueos en puntos clave de las carreteras, especialmente en las cercanías de la región cocalera, cuna política de Morales. La Policía ha intervenido en algunos puntos, removiendo obstáculos para permitir la circulación vehicular.

El enfrentamiento entre Evo Morales y el actual presidente Luis Arce ha exacerbado las tensiones dentro del MAS, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2025.