Biden pide votos para Kamala Harris

Muy emocionado se dejó ver Joe Biden al darle todo su apoyo a Kamala Harris para sucederle en la presidencia de Estados Unidos. Biden pidió el voto a Kamala Harris para “preservar la democracia”, asimismo recibió todo el cariño del partido en la primera jornada de la Convención Nacional Demócrata.

“América, te di lo mejor de mí. He cometido un montón de errores en mi carrera, pero os di lo mejor de mí”, afirmó el presidente. Seguidamente explicó el motivo que lo llevó a escoger a Harris. “Elegir a Kamala Harris fue la primera decisión que tomé cuando me convertí en nuestro nominado y fue la mejor decisión que he tomado en toda mi carrera”, dijo Biden.

“Es dura, tiene experiencia y una integridad enorme”, la elogió. “Su historia representa la mejor historia estadounidense”. Luego, en un guiño a su propia carrera que hizo a la gente sonreír, añadió: “Y como muchos de nuestros mejores presidentes, también ha sido vicepresidenta”.