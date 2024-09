Betssy Chávez seguirá en prisión preventiva por riesgo de fuga, según el Poder Judicial

La exjefa del Gabinete de Pedro Castillo continuará en prisión preventiva por su presunta participación en el golpe de Estado de 2022.

Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial, seguirá en prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra desde junio de 2023. El Poder Judicial rechazó su solicitud de cese de prisión preventiva, la cual fue solicitada por su presunta implicación en el fallido golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo.

Riesgo de fuga y obstrucción a la justicia

El juez Juan Carlos Checkley negó la solicitud de Chávez, alegando que existe un claro riesgo de fuga. Como antecedente, señaló el intento de la exministra de escapar hacia la Embajada de México en Lima tras el fracaso del golpe de Estado.

“En ese sentido, acreditada la existencia de peligro de fuga, se puede reafirmar que existe peligro procesal y que, por ende, no se ha enervado tal presupuesto de la prisión preventiva”, justificó el juez Checkley.

Además, el juez destacó que Chávez intentó obstaculizar la justicia, ordenando la recolección de documentos y equipos desde sus oficinas en la PCM tras el golpe fallido. Lo cual se interpretó como un intento de ocultar pruebas.

Defensa de Betssy Chávez: acusación desproporcionada

La defensa de Chávez argumentó que su prisión preventiva es desproporcionada y no respeta la presunción de inocencia. Alegaban que no existía riesgo de obstrucción a la justicia, y citaron una resolución de la Corte Suprema. Esta determinaba que la negativa a entregar un teléfono celular no constituía un acto de obstrucción.

La defensa solicitaba que Chávez pudiera enfrentar los cargos en libertad y con comparecencia, afirmando que esto le permitiría ejercer una defensa adecuada ante las imputaciones de la Fiscalía.

Acusaciones contra Betssy Chávez

Según la Fiscalía, el 7 de diciembre de 2022, Betssy Chávez, junto con Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros, participó en una reunión en Palacio de Gobierno. Durante este encuentro, habrían decidido disolver el Congreso. Además de establecer un estado de excepción, utilizando a las Fuerzas Armadas para controlar los tres poderes del Estado. La investigación apunta a que Chávez estuvo al lado de Castillo el día en que anunció el golpe en un mensaje a la Nación.