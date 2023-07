Beder Camacho sigue trabajando en Palacio

El exsubsecretario presidencial e investigado por el caso “Asesores en la Sombra“, Beder Camacho, continúa manteniendo un vínculo laboral con el Despacho Presidencial y recibiendo un sueldo, a pesar de las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte de que ya no trabaja en Palacio de Gobierno.

En enero, Boluarte aseguró que Camacho no estaba en Palacio y que no trabajaba allí. Sin embargo, en marzo, Presidencia informó que no se había reincorporado a sus funciones debido a una medida cautelar.

Actualmente, seis meses después del inicio de las indagaciones en su contra, Camacho se desempeña como jefe de Trámite Documentario y Archivo de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria.