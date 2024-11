Bancos y financieras en Perú registran ganancias moderadas y pérdidas en 2024

Se registran pérdidas en algunos bancos a pesar de un aumento en las ganancias del sector bancario en Perú durante el tercer trimestre de 2024

La recuperación económica sigue siendo un desafío para el sector financiero en Perú, y aunque algunos bancos reportaron ganancias durante el tercer trimestre de 2024, otras entidades enfrentan dificultades. Según un análisis de Infobae Perú con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a septiembre de este año los balances financieros del sector reflejan una situación mixta.

En el lado positivo, el sector bancario registró ganancias de S/3,057 millones en el tercer trimestre, una cifra que muestra estabilidad en comparación con el segundo trimestre de 2024. Sin embargo, al comparar con el mismo periodo de 2023, los bancos generaron S/78 millones menos en ganancias, señalando una ligera baja interanual.

Bancos con pérdidas en 2024

A pesar del desempeño positivo de algunos, dos bancos mantienen balances negativos: Banco Pichincha y Banco Ripley reportaron pérdidas conjuntas de S/49.3 millones. Banco Ripley, aunque ha reducido su déficit, cerró el tercer trimestre con -S/15 millones, mientras que Banco Pichincha aumentó sus pérdidas a -S/34 millones.

Tres financieras en números rojos

El sector de financieras también muestra avances en sus balances, con una ganancia global de S/96 millones en septiembre. No obstante, tres entidades siguen en rojo: Financiera Oh, Financiera Sugir y Financiera Qapaq acumulan pérdidas por S/65 millones. Financiera Oh! encabeza las pérdidas con -S/40.8 millones, seguida de Financiera Sugir (-S/13.4 millones) y Financiera Qapaq (-S/10.9 millones), cada una agravando su situación desde el mes anterior.

Comparación histórica: ganancias del sector bancario

A pesar de mantenerse en positivo, las ganancias del sector bancario no alcanzan los niveles previos a la pandemia. Al tercer trimestre de 2019, el sector acumulaba S/7,092 millones en ganancias, mientras que para 2024, a pesar de una recuperación gradual, las cifras aún están lejos de igualar los registros de años anteriores. La crisis económica derivada de la pandemia y otros factores siguen siendo una barrera para un crecimiento sostenido en el sector.