Balean al alcalde de Chincha

El alcalde de la provincia de Chincha, César Carranza, fue baleado por un delincuente que lo asaltó en un condominio del distrito de Alto Larán, en medio de una celebración por Año Nuevo.

El burgomaestre relató que el sujeto, además de otros malhechores, ingresó con un arma de fuego al lugar para reducirlo, al igual que sus familiares.

“A uno de mis hermanos lo estaban golpeando y a mi cuñado lo estaban arrinconando. Mis hermanos y los niños estábamos en la reunión de fin de año. A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado“, contó Carranza.

La autoridad edil fue trasladada al Hospital San José de Chincha, mientras la Policía se encuentra tras el paradero de los asaltantes.