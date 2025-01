Ayayay, ‘Monstruo’ llama a su mamá

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sicario vinculado al peligroso criminal conocido como «El Monstruo». La detención se produjo cuando los sujetos se disponían a perpetrar un atentado con explosivos contra víctimas de extorsión en la Av. Santa Rosa de Lima y César Vallejo, en Comas.

La sorpresa fue mayúscula cuando alias ‘jordano’ llamó a su madre para pedirle ayuda con la entrega de las armas y explosivos que, según él, tenía en su poder. Sin embargo, en un aparente intento de negar los hechos, la madre insistía en que no sabía de qué le estaba hablando su hijo.

«Ma, ya saben todo, necesito todo, voy a entregar todo. (¿Dónde estás tú?) En mi casa, mamá, en mi casa (…) (Yo no sé nada de qué cosa me hablas) Ma, ya saben todo, ¿me quieres ver preso? Ya saben todo, ¿dónde están las cosas? (¿Qué cosas, jordano? ¿De qué cosas me hablas? Yo no sé nada. No sé de qué me estás hablando tú)«, se escuchó en la conversación.

Los implicados fueron capturados a las 10 de la noche en flagrancia por el delito contra la seguridad por posesión, uso o porte de explosivos y municiones. Los dos sujetos detenidos fueron identificados como Jordano Edwin Galarza Sanchu (20), alias ‘jordano’, y un menor de edad que lo acompañaba. Uno de ellos está implicado en la organización criminal «Los Injertos del Cono Norte».