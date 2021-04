Aumento de pensión de jubilados se daría este año y llegaría a S/930

El incremento en la pensión de los jubilados del DL 19990 es una lucha que no puede parar pues las coordinaciones ya están avanzadas entre los dirigentes de los pensionistas y la Presidencia del Consejo de Ministros. Por más que haya otro gobierno, el aumento ya está para darse y solo falta ciertos ajustes para determinarlo.

Escala de incrementos ya está lista y solo falta la orden para otorgar este beneficio

En ese sentido, el presidente Francisco Sagasti podría dar el aumento antes de irse ya que la escala de los montos,para el ansiado incremento, tiene el respaldo técnico de la Comisión de Economía.

De esta manera, este año de todas maneras tendrá que darse dicho aumento, no solo porque es una promesa pendiente que tiene el gobierno, sino porque es un derecho que le corresponde a los pensionistas, pues no se puede seguir cobrando como mínimo 500 soles y 893 soles como máximo, montos que no se ajustan al costo de vida.

En marzo pasado la pandemia no permitió concluir los acuerdos y es por ello que, habiendo pasado más de un año desde entonces, es urgente que el Ejecutivo cumpla con su palabra y no demore ni un día más en efectuar el aumento esperado.

“Hasta la fecha no hay respuesta. Se ha considerado dentro del gasto público a todos, menos a los jubilados, Lo único que reclamamos es que, pasada la peor parte de esta pandemia, el Gobierno cumpla con lo ofrecido pues no podemos soportar más esta situación con pensiones de miseria”, dijeron.

REAJUSTE A S/930

En ese sentido, precisaron que ya no hay nada que evaluar pues existe una Comisión Técnica, que ya ha realizado los cálculos para el reajuste.

“El aumento debe ser en el orden de la canasta básica familiar, es por ello que nuestra pensión mínima debe ser equivalente a la remuneración mínima vital (RMV) o el sueldo básico que actualmente es de S/930, de ninguna manera puede ser menor, merecemos justicia y estamos seguros que el Gobierno dará dicho reajuste este mismo año, de lo contrario muchos caerán en el colapso”, precisaron los jubilados.