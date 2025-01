Audios revelarían plan de Boluarte para sacar a ministro Demartini

La conversación fue registrada el pasado 18 de diciembre del 2024, días antes del fallecimiento del presidente de Frigoinca, Nilo Burga

La colaboradora eficaz en el caso Qali Warma presento nuevos audios a la Fiscalía en donde se escucha las conversaciones con Carlos Guillen vinculado a la presidenta Dina Boluarte, en los audios se estaría planeando la salida del ministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini.

El Ministerio Público buscaba conocer más sobre los implicados en el caso Frigoinca y del presidente de su directorio, Nilo Burga, y obtener información de altos funcionarios implicados en la investigación que se volverían incómodos para el Gobierno de Dina Boluarte. Asimismo, se escucha a Guillén decir: «La tía quiere reestructurar todo (…) Limpiar todo. Desaparecer a Demartini, ya ha visto que hay otros intereses políticos».

Por otro lado, Carlos Guillén dijo en la conversación que el ministro de Educación, Morgan Quero, le pidió reunirse con él, y que no tome su nombre para registrar su visita.

“Mira, el día, en la semana, me escribe Morgan. Me dice: hola, soy Morgan. Llamada, pea. Espera. Yo le llamó y me dice: espera, ok. Y de ahí me dice que quería conversar, yo creo que podemos aprovechar el tiempo, el día de hoy por la noche, pensando que mañana tenemos un dominical. El mismo sábado nos hemos reunido. Ya mejor dices que vas al señor Manuel Castillo, o sea, no quiso que tome su nombre. Y ahí me empieza a decir, que se lo quieren bajar a Demartini (…) Que se lo quieren bajar a Demartini”, expresó Guillén.

Guillen negó haberse reunido con el Ministro de Educación Morgan Quero, De igual manera, Guillén resaltó que esos audios deben ser probados por la Fiscalía luego de hacerse públicos. «Nunca he tenido la oportunidad de conversar con él, con el ministro no me he reunido», enfatizó.