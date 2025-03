Audio revela que Dina mintió por cirugía

Un informe del semanario Hildebrandt en sus Trece, publicó un audio de Patricia Muriano, ex amiga íntima de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el que revela cómo se mueven los hilos dentro de Palacio de Gobierno. En la grabación se escucha claramente a su exsecretaria hablar sobre sus operaciones estéticas y los funcionarios que la asesoran.

En esta misma línea, Muriano Peralta, quien reside actualmente en Estados Unidos, contó que el cirujano plástico Mario Cabani no realizó un historial clínico de la mandataria porque no querían dejar huellas. Además, mencionó al médico especialista en rinoplastía, Javier Sánchez, se hizo cargo de la intervención quirúrgica.

Su ex asistente también brinda pormenores sobre el rol de su hermano Nicanor, quien tenía una ambición desmedida por controlar los asuntos del gobierno. “Ella le dijo: ‘ya te di eso (las prefecturas) para que trabajes, trabaja en eso’. Ya pues, el Nicanor en todo metía sus narices”, dice en el audio. Muriano tiene planeado regresar al Perú para solicitar al Ministerio Público que le brinden garantías para su vida, pues ella cuenta que desde la DINI su ex jefa la viene monitoreando para que no pise suelo peruano por temor a que lo cuente todo.