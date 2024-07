Así puedes usar una factura negociable

Conoce de qué manera tu Mype podría tener financiamiento

¿Tu cliente te suele pagar a crédito de 30 o 90 días?, ¿Tienes una Mype que necesita liquidez en el corto plazo pero no sabes qué hacer? La factura negociable es un recurso muy importante para las empresas, a continuación te contamos los beneficios que puedes obtener con ella.

El uso de la factura negociable se aprobó en el año 2010 y para seguir impulsando su uso se hicieron modificaciones de ley para que más personas, sean naturales o jurídicas pudieran negociar este tipo de comprobante. A la fecha son más los empresarios que buscan este tipo de información por los beneficios que ofrece.

En la siguiente nota de tu diario El Men te preparamos una guía completa donde conocerás más sobre la factura negociable, su importancia y cómo puedes usarla para obtener financiamiento.

¿Qué es una factura negociable?

La factura negociable o también llamada tercera copia, es un título valor parecido a una letra de cambio, pagaré o cheque que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas transferir este documento a terceros por medio de una acción compra-venta.

¿Cuál es el proceso para utilizar una factura negociable?

Cuando un empresario tiene facturas por cobrar, existe la posibilidad de convertirlas en título valor a través de CAVALI para así acceder al servicio de factoring.

¿Qué es CAVALI?

CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones del Perú. Es una sociedad anónima que se encarga de la creación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del mercado de valores nacional. Después de separarse de la Bolsa de Valores, CAVALI S.A I.C.L.V surgió como sociedad anónima en 1997.

Funciones de CAVALI

Las principales funciones de CAVALI son:

Compensar y liquidar operaciones efectuadas en la Bolsa de Valores de Lima o bajo otros mecanismo de negociación.

CAVALI tiene la función de registrar en una cuenta electrónica, los valores que son emitidos por empresas o instituciones. Además, de registrar los cambios de propiedad que se presenten en el proceso.

CAVALI realiza funciones vinculadas al pago de dividendo a accionistas, procesos de reorganización corporativa, entrega de acciones liberadas y demás.

Si en el proceso de inscripción como factura negociable, el cliente pagador no se opone a esta operación, entonces entidades financieras como bancos o fintech que ofrezcan el servicio de factoring podrán convertirse en los nuevos acreedores de esa factura, lo que les permite financiar y gestionar la cobranza.

Por ejemplo, si Sergio tiene un negocio y vende sus productos a crédito, los cuáles serán pagados en plazos de 30 a 120 días pero necesita liquidez de forma inmediata, puede negociar su factura y obtener este ingreso con mayor rapidez.

¿Qué pasa si mi cliente no paga la factura?¿La entidad financiera me devuelve el título valor? No. En el caso de que el cliente no pague la factura, el banco o fintech tiene el derecho de iniciar un juicio y así poder cobrar lo que le corresponde por ley.

¿Dónde puedo vender mis facturas?

En la actualidad, la mayoría de empresas vende sus facturas a entidades como bancos o fintech, quiénes brindan muchos servicios financieros como el factoring, a través del cual los empresarios pueden negociar sus facturas para obtener liquidez inmediata y así evitar cobrar ese dinero en plazos de 30 a 120 días, como es usual.

¿Cuál es el proceso para utilizar mi factura negociable?

La factura negociable o tercera copia tiene muchas ventajas y beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas de muchas maneras. Si estás pensando negociar tus facturas, te contamos los pasos que debes seguir para hacerlo a través del servicio de factoring.

Registro: Regístrate en la página web de Prestamype y envía la documentación de tu empresa para que esta pueda ser validada 100% online a través de canales digitales.

Venta de facturas: Sube la factura que emitiste para recibir una cotización. Una vez que la aprueben, la operación será financiada por los inversionistas.

Desembolso: Recibirás un adelanto de tu factura en un plazo de 48 horas desde la conformidad del cliente y cuando esta se cobre, se te transferirá el monto restante.

