Así bloqueas tu celular si te lo roban

APRENDE CÓMO USAR TU IMEI SI ERES CLIENTE DE CLARO, MOVISTAR, ENTEL O BITEL

Como se sabe, desde el 22 de abril, todo celular que sea reportado como robado por un ciudadano víctima de la delincuencia será bloqueado inmediatamente por todas las empresas operadoras del servicio móvil, según disposición oficial del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Dicha entidad pondrá en marcha un sistema que contiene la lista de los equipos que deben ser bloqueados (lista de celulares bloqueados), así como de los equipos autorizados para funcionar en las redes móviles del país (lista de celulares válidos).

Este sistema también detectará a diario todos los celulares cuyo código IMEI haya sido alterado (es decir, que sea calificado como inválido o clonado), e inmediatamente, se ordenará su bloqueo en todas las empresas operadoras.

Esta medida forma parte del inicio de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que fue creado por el Gobierno peruano con el Decreto Legislativo N° 1338 y reglamentado con el Decreto Supremo n.° 007-2019-IN, con el objetivo de desincentivar la comercialización de celulares robados o de dudosa procedencia en el mercado peruano.

Con la tercera fase del Renteseg se implementa también la lista de celulares válidos o lista blanca, en la cual figuran todos los equipos que están autorizados para operar en las redes del servicio móvil del país.

Todos los equipos móviles con servicio activo y que forman parte del registro de abonados de las empresas operadoras del servicio móvil, al 21 de abril de 2024, pasarán automáticamente a formar parte de la lista de celulares válidos.

Ojo con el Renteseg

A partir del 22 de abril, los equipos móviles que se activen y no estén registrados por las empresas importadoras recibirán una alerta a fin de que regularicen su situación, pero no serán bloqueados por el momento. Si un usuario recibe un mensaje de texto o SMS en el que se le indica que su celular no está registrado en la lista de celulares válidos del Renteseg, debe acudir, inmediatamente, a la empresa que le vendió el celular y exigir que regularice la situación del equipo.

“Las normas son claras: las empresas importadoras deben registrar todos los equipos móviles que ingresen al país. El sistema de registro viene operando desde octubre del 2020”, enfatizó Pacheco.

¿Cómo bloquearlo si te robaron?

Si te preguntas cómo bloquear un celular robado o perdido de forma rápida y sencilla, recuerda que para bloquear tanto tu línea como el equipo, es necesario que cuentes con el código IMEI de tu teléfono, por ello, sigue estos consejos del Experto Hiraoka en caso te hayan robado tu celular.

Para bloquear tu smartphone, debes contactar a la empresa operadora y reportar como robado o perdido tu celular. Puedes hacerlo de forma virtual o presencial. Estos son todos los datos que necesitarás para el bloqueo de tu equipo:

Número de DNI del titular de la línea

Nombres y apellidos completos del titular de la línea

Código del IMEI

Ubica tu IMEI primero

El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un número único de identificación de 15 dígitos que se utiliza para identificar un teléfono celular. Cada dispositivo tiene un IMEI único que se utiliza para identificarlo en la red de telefonía móvil.

Puedes encontrar el IMEI de tu móvil marcando *#06# en el teclado del teléfono. Anótalo para que puedas usarlo al momento de bloquear tu celular robado o perdido. El IMEI aparecerá en la pantalla de tu terminal. El código también lo puedes ubicar en la etiqueta de información del dispositivo, en el embalaje o caja original.

Llama a tu operador

Luego, debes comunicarte con tu operador móvil y reportar el robo o extravío de tu dispositivo. El operador se encargará de bloquear tu equipo para que no pueda ser utilizado en su red y también podrás solicitar el bloqueo del chip SIM para evitar que alguien más haga uso de tu línea telefónica.

Es importante recordar que debes denunciar el robo o extravío de tu celular ante la policía para tener un respaldo legal en caso de que alguien haga uso indebido de tu información personal.

Cómo bloquear un celular robado Claro

Para bloquear un celular robado o perdido Claro, debes llamar al 123 desde un celular Claro o al 0800-00123 desde tu teléfono fijo. También tienes la opción de comunicarte al 620-0123.

Cómo bloquear un celular robado Movistar

Para bloquear un celular robado o perdido Movistar, debes llamar al 104 desde un celular Movistar. Otra opción que tienes es llamar al 790-0123 desde cualquier operador o teléfono fijo.

Cómo bloquear un celular robado Entel

Para bloquear un celular robado o perdido Entel, debes llamar al 0800­18844 (Lima) y 0800­-11110 (provincias). También puedes marcar al 123 (prepago) o 144 (prepago) desde un celular Entel. Y desde un teléfono fijo, puedes llamar al 611-7777.

Cómo bloquear un celular robado Bitel

Para bloquear un celular robado o perdido Entel, debes llamar al 123 desde un celular Bitel. Otra opción es marcar el 930-123123 desde cualquier operador con costo.

¿Puedo bloquear mi celular si no tengo el IMEI?

No, no puedes bloquear tu celular si no tienes el IMEI. Es importante que guardes tu IMEI en un lugar seguro en caso de que pierdas o te roben el dispositivo. ¡A tener cuidado!