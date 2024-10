Arturo Vidal arremete contra Ricardo Gareca y condiciona su regreso a la selección chilena

Arturo Vidal critica duramente a Ricardo Gareca y sugiere que la ANFP evalúa su continuidad si no se logra un buen resultado contra Colombia.

Arturo Vidal se ha convertido en uno de los principales críticos de Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena. Tras la derrota ante Brasil en Santiago y ubicarse en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, el mediocampista de Colo-Colo no dudó en pedir la salida del técnico argentino si Chile no logra un resultado positivo en el partido contra Colombia.

El volante, quien fue dejado fuera de la convocatoria por Gareca, también dejó clara su postura sobre un posible regreso al equipo nacional.

Arturo Vidal exige la salida de Ricardo Gareca

Cuando fue consultado por la reciente polémica relacionada con la salida de Carlos Palacios de la concentración chilena, Vidal expresó que el verdadero problema es el bajo rendimiento del equipo dirigido por Gareca. “No hay que cambiar el foco de la selección. Ese no es problema, el problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder clasificar al Mundial”, afirmó Vidal tras un encuentro con los medios, luego de la victoria de Colo-Colo sobre Huachipato en el torneo local.

Además, Vidal envió un mensaje claro a los dirigentes de la ANFP, sugiriendo que se evalúe la continuidad del entrenador argentino si el resultado ante Colombia no es favorable. “Si no, los que mandan van a tener que tomar alguna decisión, porque todavía se puede hacer algo. Matemáticamente, Chile no está eliminado y hay muchos jugadores que pueden aportar mucho a la selección”, agregó el volante.

“Espero que si no se gana contra Colombia, el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, señaló Vidal, reafirmando la posibilidad de que Gareca sea removido de su cargo si no se logran. resultados positivos.

El regreso de Vidal a la selección chilena

Vidal, quien ha jugado en equipos como el Barcelona y Bayern Múnich, también estaba claro respecto a su regreso a la Roja. El mediocampista descartó por completo volver mientras Gareca sigue siendo el entrenador. “En este proceso no, si hay otro seguramente estará ahí y lo atreveré todo para clasificar al Mundial”, concluyó.