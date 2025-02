Armará “calendario de mentiras” en su contra

La presidenta Dina Boluarte afirmó que hará un calendario con las mentiras que le inventan a diario, Su controvertido comentario fue durante su participación en el lanzamiento del II Encuentro Regional de Culturas Vivas ‘Apu Tusuy 2025 – Costumbres que nos unen’.

“Ese mismo amor mueve a nuestro Gobierno a seguir trabajando sin desmayo y lejos de los odios y las mentiras que nos inventan a diario. Voy a hacer un calendario de las mentiras, las mentiras de enero, las mentiras de febrero y así sucesivamente a ver si hacemos un calendario que titule ‘las mentiras’”, sostuvo.

La mandataria aclaró que ella y su gobierno trabajan por convicción y no por apariencia para callar críticas. “Aquí me ponen algunos mensajes medio negativos que no me gustan y dicen así: a más falsedades, más trabajo. No. Trabajamos por convicción, no por las falsedades que digan. Trabajamos porque hay convicción, cariño, compromiso para seguir trabajando de manera inclusiva”, expresó. Aseguró que dejará un país distinto al que recibió tras la vacancia de Pedro Castillo, “duela a quien le duela”.

Durante el evento, donde la mandataria también cantó en quechua, se comprometió a poner un aeropuerto en la región Huancavelica.

“Cada una de las regiones tienen el mismo valor y el mismo interés, es por eso en la región Huancavelica, la única región que no tiene aeropuerto, este gobierno le va a poner su aeropuerto, esa es la forma que trabajamos”, finalizó.