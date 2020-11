AP y Podemos deciden su posición sobre la vacancia

El vocero de AP, Otto Guibovich, explicó que como en anteriores oportunidades se reunirán en la víspera del pleno, que será el lunes 9 de noviembre, para tomar una decisión sobre este tema.

“Eso es lo que haremos en estos días, no puedo decir nada más porque aún no nos reunimos y ahora es prematuro decirlo y no puedo adelantar opinión porque soy vocero, entonces, por respeto a los congresista de la bancada no puedo decir más“, afirmó.

Por su parte, el vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, explicó que mañana se reunirán los 11 parlamentarios de esta bancada para tomar una decisión sobre el pedido de vacancia presidencial.

“Nosotros, a pesar de haber decidido que cada congresista determine su voto, ocho hemos firmado la moción y nueve votamos para que entre al debate, entonces, ahora el sábado definiremos qué voto tomaremos“, señaló.