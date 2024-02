Ángel Comizzo molesto con la derrota de Grau ante Universitario.

En la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes ganó 1-0 contra Atlético Grau en un partido que generó varias controversias. En este contexto, Ángel Comizzo, el director técnico del equipo piurano, mostró su descontento con las decisiones arbitrales después del encuentro. A continuación, se presenta un resumen de sus declaraciones.

Luego de que el árbitro diera por finalizado el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Club Atlético Grau, el entrenador argentino Ángel Comizzo ofreció una conferencia de prensa en la que evaluó el rendimiento de su equipo. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para criticar el desempeño del árbitro Edwin Ordoñez a lo largo del partido. Comizzo expresó su malestar, comentando que es complicado jugar con este tipo de arbitrajes y recordó situaciones anteriores en las que considera que el árbitro perjudicó a su equipo.

Haciendo hincapié en el historial del árbitro, Comizzo mencionó diversas instancias en las que, según él, Ordoñez dirigió de manera deficiente.

En respuesta a las quejas de Comizzo sobre el arbitraje, el entrenador de Universitario, Fabián Bustos, recordó el desarrollo del partido y la desventaja numérica que su equipo experimentó tras la expulsión de Rodrigo Ureña en la primera mitad.

Bustos destacó que, en su opinión, el partido no tuvo muchas oportunidades de gol y señaló que, a pesar de jugar con un jugador menos durante una hora, Atlético Grau no generó muchas situaciones de peligro. Aclaró que sus comentarios no eran una crítica a Comizzo, sino simplemente su opinión sobre el partido.

