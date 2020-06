Andrés Wiese jura que ahora está arrepentido por video ‘hot’

Pecó de confiado. El actor Andrés Wiese se presentó en “La Banda del chino” y dio su descargo, apelando que no sabía que conversaba con una menor de edad. Dijo que acepta que fue su culpa y que va a colaborar con las investigaciones. Además de afirmar que la conversación donde le pide a la joven de 17 años borrar los videos, es real.

“Tal vez debí indagar más sobre la edad de la menor. El error fue haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía. Encima siendo yo un personaje público que he tratado a lo largo de mi carrera de no involucrarme en ningún escándalo. No medí las consecuencias”, expresó en un inicio.

A pesar de estas palabras, Andrés Wiese no dio su brazo a torcer y precisó que el intercambio de imágenes íntimas con la menor de edad se dio en un contexto de mutuo y con consentimiento.

Andrés afirmó que volvió a tener una conversación con la menor de edad, sin embargo señaló que la joven de 17 años fue la que se contactó con él, pues le aseguró que había recibido una llamada amenazante donde le decían que el contenido íntimo que habían compartido con el actor iba a salir a la luz, es por ello que el popular “Ricolás” le pide que borre las conversaciones.

En cuanto a la investigación que existe por parte de la Fiscalía, Andrés Wiese aseguró que no iniciará juicios contra ninguna de las partes, pero que sí se sometería al debido proceso.

“Me someto a colaborar en todo el peritaje para que se sepa la verdad. Ya mi abogado me dirá qué acciones tengo que hacer. Antes de eso, no quiero demandar a nadie y quiero pensar que esta chica ha sido una víctima también”, acotó el popular “Ricolás”.

Cabe indicar, que aún se espera la segunda parte de la entrevista, en la que hablara sobre las denuncias de acoso que hizo públicamente Mayra Couto.