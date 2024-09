Amplían plazo para obtener bachillerato automático hasta fines del 2024

La Sunedu extiende el beneficio del bachillerato automático debido a dificultades en la implementación de la Ley N° 31803.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció la extensión del bachillerato automático hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida fue aprobada por unanimidad en una reciente resolución del Consejo Directivo de la entidad, que argumentó dificultades en la implementación de la Ley N° 31803, promulgada en junio de 2023.

Según la Sunedu, la falta de reglamentación de la Ley N° 31803 ha generado problemas en su ejecución, lo que ha afectado a las universidades e institutos superiores. El principal inconveniente radica en la exigencia de incluir un curso de investigación en el último semestre de las carreras para que los estudiantes puedan obtener el grado de bachiller, un requisito que muchas instituciones no han cumplido.

Retraso en la adecuación curricular

Un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu señaló que varias instituciones educativas no han actualizado sus planes de estudios para incluir el curso de investigación. Esta situación ha provocado que los egresados no puedan obtener su grado de bachiller o, en algunos casos, que su título no sea inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos, por no cumplir con los requisitos exigidos.

En respuesta a estos problemas, la Sunedu determinó establecer un periodo de adecuación. Los estudiantes y egresados que acrediten haber cursado el curso de investigación o su equivalente, podrán obtener su bachillerato automático hasta fines de 2024, según los términos de la Ley N° 31803.

Ajustes a partir de 2025

A partir de enero de 2025, las universidades y demás instituciones de educación superior deberán cumplir con la implementación del curso de investigación en sus currículos. Esto será supervisado por la Sunedu, que tomará medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la ley.

La Ley N° 31803, que modifica la Ley Universitaria de 2014, también exige que los estudiantes hayan aprobado el curso de investigación y demuestren conocimiento de un idioma extranjero, preferentemente inglés o una lengua nativa, para obtener el grado de bachiller.

Con este cambio, la Sunedu busca garantizar una mejor calidad educativa y que las instituciones cumplan con los estándares exigidos por la normativa.