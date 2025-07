Ampayan juntos a Irivarren y Onelia

Las alarmas del amor volvieron a sonar en el mundo de la farándula local, y esta vez los protagonistas son Mario Irivarren y Onelia Molina. Aunque ambos habían dejado claro que no estaban juntos, una nueva foto los delata y vuelve a ponerlos en el ojo público.

Fue durante el matrimonio de un amigo en común que ambos fueron captados en una actitud bastante cercana. En la imagen, difundida por Instarándula, se ve al ex chico reality tomando por la cintura a su expareja, pese a que anteriormente habían negado cualquier intento de reconciliación.

«Mira las confianzas de Mario y Onelia en la última boda… decían que no estaban, pero qué tal confianza al agarrarle la cintura», fue el mensaje que acompañó la reveladora foto, enviada por una seguidora del portal de Samuel Suárez.

La imagen no tardó en generar todo tipo de comentarios, especialmente porque no es el primer indicio de un posible regreso. Hace unas semanas, las cámaras de Magaly TV, La Firme captaron a Onelia Molina ingresando al departamento de Mario Irivarren alrededor de las 11:50 p. m., y no salió hasta la mañana siguiente.