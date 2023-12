Allanan vivienda de Hernán Garrido Lecca

El Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcoop) realizó un operativo de allanamiento e incautación en las casas de cuatro personajes cercanos a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La intervención es parte de la investigación sobre presunta red criminal y tráfico de influencias que encabezaría la suspendida fiscal de la Nación.

Se trata de Hernán Garrido Lecca (exministro aprista), José Hauyón Dall’Orto (consejero de Benavides), Rudy Aguedo (asesor de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial) y Claudia Ruiz (esposa del fiscal Dulanto del área de Enriquecimiento Ilícito). Según resolución judicial, hubo injerencia en la Junta Nacional de Justicia de parte de Garrido Lecca y Hauyó para el nombramiento de Patricia Benavides.

“Si mal no recuerdo, porque yo sí conocí hace mucho tiempo a la doctora Benavides, quien me la presentó fue Rafael Vela Barba que en ese momento era juez de un juzgado contencioso administrativo, y yo lo ayudé a leer unos balances. Por lo que recuerdo, aunque me puedo estar equivocando, él fue quien me presentó. Siempre me he considerado amigo de Vela Barba, a pesar de las circunstancias. En algún momento, él se ha acercado a saludarme y yo lo he recibido con la misma caballerosidad“, detalló Garrido Lecca desde el extranjero al ser consultado por dicha intervención a su casa.