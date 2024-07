Alianza Lima quiere una victoria antes César Vallejo en el inicio del Clausura

Paolo Guerrero podría jugar contra el equipo de sus amores tras la eliminación de la Copa América 2024

El reinicio de la Liga 1 continúa, esta vez, Alianza Lima y César Vallejo se enfrentarán hoy, sábado 13 de julio, por el Torneo Clausura 2024. El partido se jugará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Mansiche de Trujillo.

os jugadores blanquiazules llegaron al aeropuerto de la ciudad norteña, donde fueron recibidos por los hinchas, quienes se tomaron fotografías con ellos.

Habla el capitán de Alianza Lima

Antes de partir a Trujillo, el defensa Carlos Zambrano se refirió al reencuentro con su compañero en la selección peruana Paolo Guerrero, quien ahora será su rival. “Esto es un trabajo y me va a gustar enfrentar a Paolo, por eso volví rápido a los entrenamientos al club porque quiero estar en todos los partidos. Me va a gustar marcarlo aunque no solo nos enfocamos en él, sino en todos los demás jugadores de Vallejo. Nosotros vamos con la consigna de comenzar con el pie derecho para tratar de cumplir con el objetivo de llegar a la final”, declaró Zambrano.

Alianza Lima vs. César Vallejo: Alineaciones probables

César Vallejo: Carlos Grados; Johan Madrid, Alec Deneumostier, Carlos Ascues, Nilson Loyola; Frank Ysique, Josepmir Ballón, Jairo Vélez; Pierre Da Silva, Arley Rodríguez y Yorleys Mena.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Juan Pablo Freytes; Franco Zanelatto, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Catriel Cabellos, Jhamir D’Arrigo; Kevin Serna y Cecilio Waterman.