Alex no le teme a la muerte pero quiere que sea en su casa

En diálogo con Cuarto Poder, el exgobernador chalaco, Alex Kouri, comentó que sufre de diferentes afecciones, entre ellas, diabetes, ser hipertenso, y de presentar transtorno de biporalidad. “Yo tengo síndrome metabólico, que es alta concentración de colesterol, que fue lo que me llevó a la angioplastia, una operación de corazón en 2018”, comentó.

“Por la muerte (no tengo miedo) en lo absoluto. No es un tema que me agobie. Respeto la muerte, creo en una vida ulterior. Si tengo que morir quiero morir con mi familia, no quiero morir en una cama de una plaza de cemento en los cinco metros cuadrados en los que estoy hacinado hace cuatro años (en la cárcel). Tengo el derecho. En segundo lugar, soy inocente”, concluyó.