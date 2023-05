Alcalde del Callao Pedro Spadaro pone fin a 16 años de papeletas abusivas y arbitrarias

La gestión del alcalde Pedro Spadaro, decidió no renovarle el contrato al Consorcio Tránsito Ciudadano, encargado de la ad­ministración de las papeletas en el Callao, y cuyo contrato vence este 29 de mayo. Las razones son más que conocidas: la imposición de papeletas abusivas durante 16 años, la cual generó injusticias, molestia y desconfianza del pueblo chalaco.

Es así, que mediante la Re­solución de Alcaldía N° 306- 2023- MPC/ALC, el alcalde Pedro Spadaro, pone fin a este atropello y se determinó que se daba por concluido el contrato el 29 de mayo de 2023, fecha improrroga­ble debido a los daños causados a todos los vecinos y visitantes del primer puerto.

Pese a esta decisión, la con­ cesionaria pretendió extender sus operaciones por más tiem­po mediante argucias, pero el burgomaestre chalaco, se ha mantenido firme en su propósito de desterrar el abuso y la prepo­tencia del primer puerto.

La Municipalidad del Callao pasará a hacerse cargo desde el lunes 29 de mayo a las 11:59 pm. Será el mismo alcalde Pedro Spa­daro y sus funcionarios quienes tomarán posesión del servicio de administración, gestión y con­trol del tránsito en la Provincia Constitucional del Callao y de las oficinas, el centro de monitoreo y los equipos y documentación respectivos.

Como se recordará el pasado mes de enero el alcalde Pedro Spadaro declaró para los medios que esto en algunos casos, era un asalto a mano armada.

“Esto ha sido, lamentable­mente en algunos casos, asalto a mano armada. Una cosa es que nos eduquen y otra cosa es que nos repriman, pero de for­ma descarada, escondiéndose. Obviamente hay varias acciones que la población sabe”, aseguró el alcalde.

En aquel entonces el bur­gomaestre chalaco, también informó que la municipalidad del Callao, detectó que empresa concesionaria, incumplió con algunos acuerdos del contrato: no hubo mejora de semaforiza­ción, la documentación no está digitalizada, no se cuenta con un óptimo registro de infractores ni base de datos para imposición de papeletas, entre otros aspectos