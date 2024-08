Alcalde de Santa Anita le contesta de forma fuerte a una periodista

El burgomaestre Olimpo Alegría Calderón evitó responder las interrogantes por la inseguridad ciudadana en su distrito.

El Alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría Calderón, perdió los papeles. Este incidente se produjo luego de una pregunta realizada por una periodista de Willax Noticias por la delincuencia en la comuna.

La mujer de prensa le preguntó a la autoridad edil sobre la situación de la inseguridad que se vive a diario en el puente peatonal “El Morro”. Es así como se le informa y cuestiona la presencia de serenos en el lugar; pero Alegría Calderón se mostró incómodo.

Lee También:

“Los serenos no son omnipotentes para estar en todos lados. No me molestes con tu entrevista ya”, menciona el Alcalde y levanta su mano a la periodista mientras se retira del espacio.

Ante la insistencia, el burgomaestre prefiere guardar silencio e irse a otro ambiente de la municipalidad. Precisamente, los transeúntes denuncian que a diario son víctimas de los delincuentes en la Vía Evitamiento.

Trabajadora municipal involucrada en banda criminal:

El martes 20 de agosto, la Policía Nacional del Perú llevó a cabo un allanamiento destinado a desarticular esta red criminal. Precisamente, una banda de falsos taxistas que operaba en este distrito; pero todo sería en complicidad con una funcionaria.

La presunta involucrada fue identificada como Vanessa Damiano Riveros, jefa de la central de videovigilancia de la municipalidad de Santa Anita. En esta oportunidad, se encargaría de eliminar las imágenes del sistema con la finalidad de no identificar a los delincuentes, señaló el coronel Héctor Quinteros, jefe de la División de Crimen Organizado.

“De una u otra manera borraba los indicios para que esta gente pueda cometer actos ilícitos libremente sin que quede grabado”, afirmó el coronel.

La intervención se da luego de que una de las víctimas denuncie el robo de sus pertenencias y solicite los videos de la cámara de seguridad del taxista. Sin embargo, estos registros llegaron de manera incompleta, por lo que llevó a una investigación.

Asimismo, señaló que se logró incautar 95 celulares de diferentes marcas y modelos, 52 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, 32 relojes de diferentes marcas y modelos. Por su parte, el tío de la investigada aseguró que fueron comprados por internet.

Los intervenidos pertenecerían a los “Gargolas de Lima Este”, donde cometían sus fechorías en diversas zonas. Por su parte, la gestión del Alcalde Alegría anunció que la funcionaria será separada de su cargo y colaborará con las investigaciones de la Fiscalía de la Nación y PNP para que se esclarezca el caso.

Percepción de inseguridad:

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, adelantó una nueva cifra de percepción de inseguridad en Lima y Callao, en el cual menciona que se disminuyó en un 5% y 6% en comparación con períodos anteriores. Estos datos serán publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en los próximos días.

En recientes declaraciones, Santiváñez destacó que, aunque la reducción en la percepción de inseguridad no alcanza las expectativas iniciales del gobierno, estos datos sí representan un avance significativo.

Además, atribuyó estos resultados a los operativos llevados a cabo por la PNP en diferentes áreas de la capital y la provincia constitucional.