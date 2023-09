Alcalde de Lima promueve expulsión de extranjeros que cometen delitos

En la próxima sesión del Concejo Municipal, prevista para el viernes 29, Rafael López Aliaga promoverá expulsión de extranjeros

Rafael López Aliaga señaló que solicitará en la sesión de Concejo Municipal de este viernes 29, la aprobación de una nueva iniciativa para desterrar a foráneos que delinquen en nuestro país, “que se modifique el código penal en lo que respecta a los ciudadanos extranjeros. Bienvenidos, pero aquellos 5000 delincuentes que están en Lima dando vueltas no son bienvenidos y no podemos darle un trato igual que un ciudadano peruano, se está violando todo lo que es la legislación de migraciones, el código penal no está actualizado, no podemos perder tiempo, inmediatamente, como hacen en otros países tipo Estados Unidos, fuera del Perú en una, en barcos, de frente a su país de origen. Deportación inmediata en flagrancia”.

Asimismo, indicó que es innecesario invertir recursos, “no perdamos tiempo valioso tratando de destinar todo el sistema judicial en gente que no debe ni empezarlo, de frente en flagrancia, para afuera”. Además, “lo estamos haciendo por inacción del congreso, del ejecutivo, que son temas muy simples, no necesitamos tampoco estado de emergencia para que el ejército ayude en lo que es patrullaje disuasivo, lo que antes hacía la guardia republicana lo puede hacer perfectamente el ejército y liberamos efectivos”.

El segundo punto que se tocará en la agenda “es el tema de la recompensa, vamos a poner montos y nombres para ya tener información de inteligencia que compartiremos con la Policía Nacional, trabajando en conjunto, para acelerar, porque ese terrorismo criminal de Abimael Guzmán, fue derrotado por inteligencia de la policía, grupo de élite, yo digo, lo hicieron tan bien, esto va a ser rápido, si ya vencieron el terrorismo criminal, organizado con códigos y seudónimos. Al tren de Aragua y con cualquier tipo de estas organizaciones, el que ya venció lo más, vence lo menos”.

La tercera propuesta que impulsará la comuna metropolitana es “que se restituya a la Policía Nacional sus derechos, no puede ser que a la policía se le falte el respeto y no pasa nada. Yo nunca he visto un país en el mundo así. Policía en cualquier parte del mundo, la gente se cuadra, hace caso”. Agregó que “la Municipalidad de Lima tiene iniciativa legislativa y la estamos ejerciendo.”

Finalmente, el burgomaestre dijo que tiene un compromiso pendiente con la población para que se restablezca el equilibrio y que espera que la buena gestión de Lima se extienda a los distritos más vulnerables. Puesto que, “el Perú ya ha sufrido mucho con el terrorismo sanguinario, ideológico, ahora estamos en el capítulo del terrorismo urbano”.