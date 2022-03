Ahora pide disculpas sobre sus expresiones por el Día de la Mujer

El ministro de Interior, Alfonso Chávarry, ofreció disculpas por el discurso que brindó por el Día Internacional de la Mujer, luego de las críticas que recibió de varias autoridades y personajes políticos.

“Estoy pidiendo mil disculpas porque en la primera parte yo elogié y valoré a la mujer”, señaló en declaraciones a la prensa.

“Fue esa ‘palabrita’ que reconozco, pero no lo hice con mala intención, muy por el contrario, yo siempre he valorado, he admirado a la mujer, la mujer es vida, en tal sentido les pido disculpas y ofrezco mis saludos a todas las mujeres del Perú y del mundo”, dijo Chávarry.

Leer también [Ejecutivo entregará S/ 30 millones en apoyo económico para artistas]

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo el último lunes, en una ceremonia de reconocimiento a 18 lideresas del sector, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que la mujer es el complemento del hombre.