Ahora demuestra lo que dices

La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, indicó en la sesión plenaria de este viernes que denunciará a la parlamentaria de Juntos Por el Perú (JPP), Isabel Cortez, ante la Comisión de Ética.

“He sido víctima de un acoso político muy grave. Lo que he lamentado es que el día de ayer yo no he estado presente y la congresista Isabel se ha referido a mi persona haciéndome imputaciones graves, que yo por supuesto rechazo enérgicamente y que pido que la congresista pueda probar lo que ha afirmado pero que lo pruebe en Ética, porque ahí nos vamos a ver”, aseveró la fujimorista.

“Yo voy a denunciarla ante la Comisión de Ética. No voy a permitir que manche mi honra y mi buen nombre, mi reputación. Tiene que hacerse responsable ante la Comisión de Ética y quiero que pruebe cada una de sus afirmaciones”, añadió Juárez.