Adultos mayores de SJL se quedan sin segunda dosis

Un grupo de adultos mayores acudió durante la mañana del último lunes al parque zonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho, lugar donde debían recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Lamentablemente se toparon con la sorpresa de que no iban a ser inmunizados, el Ministerio de Salud (Minsa) no comunicó previamente esta situación, simplemente atinaron a colocar un anuncio en la puerta donde indicaban de no iba a haber vacunación.

Como era de esperarse, los abuelitos se mostraron indignados debido a que tenían cita, algunos manifestaron que se expusieron en vano y que incluso tuvieron que gastar en taxi. Cabe precisar que durante la jornada electoral del domingo, el parque zonal Huiracocha funcionó como local de votación, según se pudo conocer, las autoridades realizarán una limpieza, desinfección y acondicionado nuevamente para la vacunación contra el coronavirus. La jornada se retomaría el miércoles 14 de abril a las 8:00 a. m.