Adrianzén: «Pronto, les aseguro, serán capturados»

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, recalcó que esta protesta solo es impuesta por los gremios ilegales.

El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó el paro de transportistas que fue convocado para este jueves seis de febrero. En esa línea, precisó que lo primero que deben hacer los principales líderes de la movilización, es formalizarse antes de protestar.

LEE TAMBIÉN:

“Se trata de un paro convocado por organizaciones ilegales que lejos de estar promoviendo estas paralizaciones como lo quisieron hacer, sin éxito en la APEC, deberían buscar una manera para aproximarse a la formalidad y desde ahí empezar a reclamar lo que ellos consideran puede ser una reivindicación«, indicó tras su conferencia de prensa.

Del mismo modo, Adrianzén, indicó que las empresas de transportes formales no paralizarán, recalcando que nuestro país, no puede frenarse con este tipo de protestas continuamente. «No podemos caer en el temor en el que nos quieren conducir los extorsionadores, gente de mal vivir, que pronto, les aseguro, serán capturados«, finalizó.

Por otra parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, indicó que el paro, tiene un tinte político pero que se han realizado las coordinaciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el fin de garantizar la seguridad en la capital.