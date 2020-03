Adiós y buena suerte, Pablo Bengoechea

La caída frente al clásico rival, Universitario de Deportes, parecía ser el detonante final para Pablo Bengoechea, quien el pasado domingo anunció su salida de Alianza Lima para la temporada.

Bengoechea se despidió de ‘grones’ con emotiva y dura conferencia de prensa

Tras ello, ayer lunes el entrenador uruguayo brindó conferencia de prensa en las instalaciones victorianas donde dio detalles por donde pasó su decisión de dejar al cuadro ‘blanquiazul’. En ese aspecto, el popular ‘Profe’ sostuvo que desde que inició este 2020 al mando, no pudo convencer al plantel de los objetivos a lograr.

“He aprendido a querer muchísimo a la institución y a la gente de Alianza. Empezamos la temporada con mucha institución. Hasta el 5 marzo que empezó la Copa Libertadores no pude convencer al plantel de lo que quería“, dijo en primer momento.

Asimismo, apuntó que su decisión se las había hecho saber al propio plantel un día anterior (sábado) al clásico frente a Universitario. “Le dije a César Torres y a Zevallos que no tenía la capacidad de reponer esta situación. Alianza necesita otro entrenador, que llegue con otro discurso porque el mío ya no se escuche. A los futbolistas se los hice saber el sábado, que la decisión ya estaba tomada. Me quedé al clásico por el cariño a César Torres y el cariño a la institución“, agregó.

Finalmente, Pablo Bengoechea manifestó que al no encontrarse en condiciones para seguir dirigiendo al club ‘íntimo’, prefiere que venga otra persona a ponerse el buzo y que sí pueda cumplir con lo que se quiere internamente.

“No estoy en condiciones y, como se dice en mi país, no quiero robar la plata. Prefiero, con el dolor en el alma, que venga otra persona a ver si puede cumplir los objetivos que tiene la institución este año”, concluyó.