Acusan a Sebastián Britos, arquero de la U de maltratar a su hijo

La madre de su hijo aseguró que el portero de la ‘U’ solo aporta 150 dólares, aunque enfatizó que no es un problema económico, sino de salud mental del pequeño

El arquero de Universitario de Deportes Sebastián Britos fue acusado por su expareja Ivanna Caffaro de maltratar psicológicamente a su hijo. La madre del pequeño hizo públicas sus quejas a través de redes sociales, en las que reveló la tristeza de su niño por la falta de atención de su padre.

La situación se intensificó en medio de la expectativa por el partido amistoso entre Universitario vs Inter de Miami,el hijo de Britos había pedido a su Papá de asistir al estadio y ver a su ídolo Lionel Messi. Sin embargo,la mala respuesta de el arquero a su hijo generó un fuerte reclamo por parte de Caffaro e hizo su denuncia en la plataforma X.

Lea también:

“¡Qué ídolo, Sebastián Britos, pareces tremendo padre! Lamento decirte que siempre te faltó uno en cada una de las fotitos que subís para aparentar. ¡Destruiste a tu propio hijo! Lo dejaste llorando por no llevarlo a ver a Messi. O capaz es culpa de Universitario”, escribió. Asimismo, acompañó su tuit de un video en el que evidencia que el guardameta uruguayo se toma hasta varios días para responder los mensajes de su hijo e, incluso, ignora las videollamadas.

La publicación fue acompañada que no quiso involucrar al club y tampoco es el tema económico sino le preocupa la salud de su hijo.

“Dado el alcance que tuvo mi publicación sobre el Sr. Britos, quiero agradecer en primer lugar a quienes enviaron su apoyo. Y para quienes cuestionaron mis palabras, aclaro que jamás me ha faltado dinero. Siempre me he hecho cargo sola de mi hijo, ya que el Sr. Britos nunca contribuyó con más de $7.000 uruguayos (150 dólares aproximadamente). Por lo tanto, el problema no es económico (aunque se debería considerar un aumento), sino la salud mental de mi hijo, quien ha tenido que lidiar con el abandono, la indiferencia y la exclusión constante por parte de su propio padre. Actualmente, este asunto está en manos de abogados”, publicó.

“También debo quiero aclarar que en ningún momento afirmé que el Club Universitario de Deportes se negara a proporcionar un pasaje de avión para mi hijo. Mi referencia al club fue utilizada de manera irónica en relación con el Sr. Britos, quien jamás ha demostrado la voluntad de incluir a su hijo en sus viajes o en su vida. La única vez que su hijo pudo acompañarlo fue cuando yo misma lo gestioné. Gracias”, agregó Caffaro.