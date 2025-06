Abogado de Ashley Vargas dice que FAP no da información

El abogado de la familia de la desaparecida alférez Ashley Vargas indicó que la comunicación de la FAP con ellos «siempre fue cero» y que, iniciadas las diligencias fiscales, la entidad no ha dado información sobre detalles técnicos de la nave.

La alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Ashley Vargas continúa desaparecida desde el pasado 20 de mayo, cuando se encontraba pilotando una nave durante un vuelo de instrucción en Pisco, región Ica. Desde entonces, su familia no ha cesado en su lucha por encontrarla, mientras que la Fiscalía de la jurisdicción ya ha iniciado diligencias en torno al caso.

No obstante, José Ocampo, abogado de la familia Vargas, ha acusado que la entidad castrense no solo ha mantenido comunicación «cero» con ellos, sino que no ha brindado «un solo escrito» requerido por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones.

«La fiscalía en su momento ha solicitado toda la información para transparentar toda la operación que se llevó a cabo y en la que falleció, prácticamente, es un hecho que ha fallecido la alférez FAP. Entonces, nosotros hemos pedido, como un tema central en la investigación, que transparenten los mantenimientos del avión, que transparenten el tema de los asientos, no por un tiktokero que sale ahí, un mayor de la Fuerza Aérea del Perú», sostuvo.

«[Esa información] lo ha solicitado la fiscalía y lejos de estar haciendo conferencias de prensa y comunicados, deben ponerse a trabajar para presentar toda la documentación a la Fiscalía. El día 23 de mayo [lo solicitó la Fiscalía] y, a la fecha, no han presentado un solo escrito.

Ocampo lamentó que, a su parecer, la FAP «más se ha dedicado a hacer conferencias de prensa, comunicados y publicaciones en TikTok» en lugar de transparentar información relacionada a los aspectos técnicos de la aeronave que pilotaba Ashley Vargas o detalles sobre su dispositivo de ubicación. «La población y la familia le está pidiendo que transparente el tema de los asientos y, sobre todo, de los pirocartuchos. Si tiene la certificación de Martin Baker que la exhiba, no que haga una conferencia de prensa», indicó.